Зеленский после окончания перемирия заявил, что дальше действия ВСУ будут зеркальными

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский по окончании «пасхального перемирия» заявил, что дальше украинская армия будет симметрично отвечать на действия российской.

«Характер украинских действий дальше останется зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в качестве защиты от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее слов», — заявил Зеленский.

Зеленский сказал, что Россия еще не ответила ни на предложение Украины продлить полное прекращение огня на 30 дней, ни на предложение прекратить хотя бы удары ракетами и дронами.

Президент Украины пишет в соцсетях и об обновленных данных о боях и обстрелах за сутки перемирия: согласно докладу главнокомандующего Александра Сырского, российские войска нарушили перемирие почти три тысячи раз.

«Больше всего обстрелов и штурмовых действий — на Покровском направлении. На Курское направление также не распространилось российское обещание полной тишины. Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, в том числе 812 — из тяжелого вооружения, больше 950 раз применялись российские FPV-дроны», — утверждает Зеленский.

Перемирие, объявленное президентом России, истекло в полночь по Москве и Киеву.