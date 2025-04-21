экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский после окончания перемирия заявил, что дальше действия ВСУ будут зеркальными

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский по окончании «пасхального перемирия» заявил, что дальше украинская армия будет симметрично отвечать на действия российской.

«Характер украинских действий дальше останется зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в качестве защиты от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее слов», — заявил Зеленский.

Зеленский сказал, что Россия еще не ответила ни на предложение Украины продлить полное прекращение огня на 30 дней, ни на предложение прекратить хотя бы удары ракетами и дронами.

Президент Украины пишет в соцсетях и об обновленных данных о боях и обстрелах за сутки перемирия: согласно докладу главнокомандующего Александра Сырского, российские войска нарушили перемирие почти три тысячи раз.

«Больше всего обстрелов и штурмовых действий — на Покровском направлении. На Курское направление также не распространилось российское обещание полной тишины. Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, в том числе 812 — из тяжелого вооружения, больше 950 раз применялись российские FPV-дроны», — утверждает Зеленский.

Перемирие, объявленное президентом России, истекло в полночь по Москве и Киеву.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com