Токаев сменил послов в нескольких странах

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Токаев подписал указы о новых назначениях в дипломатическом корпусе, сообщила пресс-служба президента.

Габит Койшибаев освобождён от должности посла Казахстана в Монголии. Этот пост занял Алмас Сейтакынов.

Послом РК в Шри-Ланке стал Сергей Викторов. Посла Казахстана в Швеции Олжаса Сулейменова назначили послом в Дании по совместительству.

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