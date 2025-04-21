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Токаев сменил послов в нескольких странах

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Токаев подписал указы о новых назначениях в дипломатическом корпусе, сообщила пресс-служба президента.

Габит Койшибаев освобождён от должности посла Казахстана в Монголии. Этот пост занял Алмас Сейтакынов.

Послом РК в Шри-Ланке стал Сергей Викторов. Посла Казахстана в Швеции Олжаса Сулейменова назначили послом в Дании по совместительству.

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