Монголия проголосовала «За» по проекту резолюции «Сотрудничество между ООН и Советом Европы»

CentralAsia (MNG) - 16 апреля Ассамблея ООН приняла проект резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы» (документ A/79/L.75) 105 голосами «за» против 9 (Беларусь, Корейская Народно-Демократическая Республика, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Российская Федерация, Судан, Соединенные Штаты Америки) при 33 воздержавшихся.

Представляя текст, спикер Люксембурга, который в настоящее время является председателем Комитета министров Совета, заявил, что эта двухгодичная резолюция, впервые принятая на пятьдесят пятой сессии Ассамблеи в 2000 году, традиционно принимается на основе консенсуса.

Он выразил сожаление, что в ходе консультаций были подвергнуты сомнению формулировки, использовавшиеся на протяжении многих лет, в том числе касающиеся гендерных вопросов.

Проект представляет собой сбалансированный компромисс, обеспечивающий поддержку большинства делегаций. Однако он признал, что несколько параграфов, ссылающихся на агрессию Российской Федерации против Украины, были проблематичными для одной делегации. Тем не менее, эти ссылки являются важной частью сотрудничества между ООН и Советом Европы.

Несколько спикеров не согласны с языком в тексте

Объясняя свое голосование перед голосованием, представитель Российской Федерации заявила, что ее делегация не может поддержать текст в его нынешнем виде. Два года назад авторы резолюции пошли другим путем и включили неуместные политизированные формулировки, в частности, пункты 9 и 11 преамбулы, а также пункты 5 и 17 постановляющей части. «Совет Европы стал площадкой для продвижения псевдоюридических, юридически недействительных инициатив, таких как так называемый Реестр ущерба, причиненного агрессией», — добавила она.

После голосования делегат Соединенных Штатов заявил, что как государство-наблюдатель в Совете он ценит работу органа по поощрению и защите прав человека, продвижению демократии и содействию верховенству права. ООН стремится к мирному урегулированию споров, однако в резолюции повторяются заявления, которые бесполезны для продвижения стремления к миру. Его делегация надеется, что Совет и государства-члены ООН поддержат усилия по достижению всеобъемлющего и прочного мира между Украиной и Российской Федерацией.

Он также воспользовался этой возможностью, чтобы осудить Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции и Глобальный договор о беженцах. Оба документа противоречат политике Соединенных Штатов и здравому смыслу, согласно которому необходимо ограничивать, а не способствовать изначально дестабилизирующему явлению массовой миграции, «возможно, определяющему вызову этого столетия». Рост миграции во всем мире подрывает верховенство закона и социальную сплоченность. «Слишком долго американские общины платили цену», — сказал он. Соединенные Штаты готовы возглавить международное сообщество и разработать новые нормы в области миграции.

Представитель Венгрии сказал, что как член Совета его делегация проголосовала за резолюцию; она посвящена обязательствам в области прав человека и выступает против нелегальной миграции. Его коллега из Сенегала поддержал более тесное сотрудничество между Советом и ООН. Он сказал, что концепция гендера и связанные с ней термины относятся только к социальным отношениям между мужчинами и женщинами, и отмежевался от всех формулировок в тексте, которые противоречат этому пониманию, включая «множественные и пересекающиеся формы дискриминации»; «все женщины и девочки»; «все права человека и основные свободы»; «общества, учитывающие гендерные аспекты»; «значительный вклад» в пункте 19 постановляющей части; и «признает стратегию молодежного сектора Совета Европы до 2030 года».

Представитель Вьетнама заявила, что ее делегация поддерживает сотрудничество между ООН и региональными органами. Тем не менее, она посчитала, что пункты 9 и 11 преамбулы и пункты 5 и 17 постановляющей части выходят за рамки сотрудничества между ООН и Советом. Спикер Ирана, отметив, что Устав ООН признает важность сотрудничества с региональными организациями, заявил, что его делегация не поддерживает формулировки, которые нарушают суверенитет государств и создают правовую неопределенность.

источник: MiddleAsianNews

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