Пациенту с аномальным заболеванием проведена редкая лапароскопическая холецистэктомия в районной больнице Хан-Уул

CentralAsia (MNG) -

Медицинская бригада из многопрофильной больницы района Хан-Уул города Улан-Батор успешно удалила желчный пузырь у пациента с аномальным заболеванием, известным как Situs Inversus Totalis, с помощью лапароскопической операции.

Процедуру провела бригада под руководством врача-консультанта больницы Алтангэрэла Болда. Желчный пузырь пациента, пораженный этой редкой анатомической вариацией, был удален с помощью лапароскопической техники. Операция, которая потребовала специализированной технологии, адаптированной к этому уникальному состоянию, была завершена всего за час.

Situs inversus totalis — редкая врожденная аномалия, характеризующаяся зеркальным расположением органов брюшной и грудной полости. Хотя эта аномалия известна с древних времен, практикующие врачи не имеют большого опыта в ее лечении.

Латеральность устанавливается на ранних стадиях развития, и любой сбой в этом процессе может привести к широкому спектру расстройств, которые могут быть частичными или полными. Situs solitus описывает нормальную анатомию, situs inversus — полную инверсию, а situs ambiguous используется для любой другой аномалии развития лево-правостороннего типа. Латеральность регулируется генами: более 100 генов связаны с дефектами латеральности. Частота situs inversus составляет 1:10 000 и чаще встречается у мужчин: 1,5:1. Расширенные методы визуализации могут использоваться для оценки тонких анатомических деталей, которые играют решающую роль в этих случаях для планирования радиологических или хирургических вмешательств.

Алтангэрэл Болд 28 лет опыта. Защитил докторскую диссертацию по клинической медицине, Чжэцзянский университет, Китай. Имеет клинические стажировки в Корее, Тайване и Японии.

Лапароскопическая холецистэктомия – это оперативное вмешательство, при котором удаляют желчный пузырь с помощью специального оборудования под контролем лапароскопа. Основное отличие от классической операции – в малой травматичности. Все манипуляции проводят через проколы в брюшной стенке, необходимости в больших разрезах нет. Период восстановления занимает до 6 дней. Спустя одну-две недели пациент возвращается к обычному образу жизни.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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