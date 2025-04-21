В НЦОЗМР была успешно проведена пересадка печени годовалому ребенку

CentralAsia (MNG) -

Это 11-я операция, проведенная ребенку в Монголии, пятая операция, проведенная в НЦОЗМР, и 301-я трансплантация печени, проведенная в стране.

Детская группа по пересадке печени Национального центра охраны здоровья матери и ребенка (НЦОЗМР) и группа по пересадке печени Первой государственной центральной больницы совместно провели успешную операцию по пересадке печени от живого донора самому младшему ребенку в Монголии — годовалому ребенку.

Это 11-я операция, проведенная ребенку в Монголии, пятая операция, проведенная в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка, и 301-я трансплантация печени, проведенная в стране.

В перспективе врачи и специалисты Национального центра охраны здоровья матери и ребенка работают над внедрением новых технологий лечения при трансплантации печени у детей до года, с низкой массой тела при рождении, а также над децентрализацией и снижением текущих расходов на лечение за рубежом.

источник: MiddleAsianNews

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