Мужчина из Монголии выбран молодым мировым лидером

CentralAsia (MNG) -

Всемирный экономический форум объявил имена молодых мировых лидеров 2025 года.

В этом году в список YGL (Young Global Leaders) вошли 115 выдающихся лидеров из примерно 50 стран, которые были выбраны за свои смелые идеи, прорывные инновации и непоколебимую приверженность позитивным глобальным изменениям, устанавливая новые высоты в лидерстве. Среди них Орчлон Энхцэцэг, основатель и директор «URECA» (www.ureca.com), предпринимательской компании, которая помогает организациям проверять свои сокращения выбросов углерода и получать доступ к климатическому финансированию прозрачным и надежным способом.

В эпоху, отмеченную изменением климата, геополитической нестабильностью и стремительным технологическим прогрессом, миру требуется новый тип лидерства, который ставит сотрудничество выше конкуренции, долгосрочное видение выше краткосрочных выгод и поощряет совместное мышление и творчество.

Форум молодых мировых лидеров был создан для воспитания такого лидерства путем создания разнообразного межпоколенческого сообщества деятелей перемен, переосмысливающих значение лидерства. Его цель — решать глобальные проблемы и оказывать значимое общественное влияние, объединяя успешных молодых лидеров из социальных, политических, деловых, экономических и образовательных секторов, а также неправительственных организаций.Лидеры, имеющие право на участие в конкурсе, как правило, моложе 40 лет и выбираются на основе их достижений, успехов в соответствующих областях и измеримого общественного влияния их работы.

В течение следующих трех лет эти молодые мировые лидеры отправятся в индивидуальное лидерское путешествие, которое включает академические модули в учреждениях мирового уровня, интенсивный опыт обучения и глобальные конференции, соответствующие миссии Всемирного экономического форума.

Форум молодых мировых лидеров — некоммерческая организация, созданная для формирования будущего путем объединения новых лидеров. Эта организация была создана в 1992 году основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом под названием «Глобальные лидеры завтрашнего дня», которое было изменено на «Молодые мировые лидеры» в 2003 году.

Шваб основал Форум, используя приз в размере 1 млн долларов США, присужденный премией «Дэн Дэвид». Первая группа из 237 молодых лидеров YGL была сформирована в 2005 году, и с тех пор в нее было включено 1400 лидеров.

URECA — это стартап, нацеленный на внедрение инноваций для борьбы с изменением климата. Компания предлагает предприятиям консультации по проверке и ценообразованию энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, а также по расчету и сокращению выбросов парниковых газов. Она также предоставляет посреднические услуги для связи между исполнителями проектов по сокращению выбросов парниковых газов и покупателями углеродных кредитов. Углеродный кредит позволяет стране или организации производить определенное количество выбросов углерода, которым можно торговать, если полная квота не используется. Один углеродный кредит эквивалентен одной тонне выбросов углекислого газа. Проверенные кредиты можно торговать как внутри страны, так и за рубежом, что позволяет организациям получать финансовую выгоду от своих действий, позитивных для климата.

Название URECA (Universal Renewable Energy Certificate Accreditor) произошло от греческого восклицания «Эврика», что означает «Я нашел!».

Будучи выпускником экономического факультета Нью-Йоркского университета, Орчлон занимал ключевые должности в Newcom Group и Rio Tinto, а в 2019 году был включен в список Forbes Asia’s 30 under 30. В частности, он руководил разработкой первой ветряной электростанции в пустыне Гоби с Clean Energy Asia, компанией, поддерживаемой SoftBank Energy.

источник: MiddleAsianNews

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