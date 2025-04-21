По состоянию на первый квартал текущего года в Монголии работают около 9900 иностранных граждан

CentralAsia (MNG) -

По данным Национального статистического управления Монголии, число иностранных рабочих в Монголии выросло на 1800 по сравнению с первым кварталом 2024 года.

По состоянию на первый квартал 2025 года около 9900 человек из 103 стран работают в Монголии по трудовым договорам. Из числа иностранных граждан, работающих по трудовым договорам, 8500 мужчин и 1400 женщин. Преобладают мужчины во всех возрастных группах. Большинство, 1800 человек, были в возрасте от 35 до 39 лет, а меньшинство — в возрасте 20 лет и моложе.

Среди иностранных граждан 3500 имели степень бакалавра или университетское образование, 3700 — технические и профессиональные сертификаты, 1300 — дипломы средней школы, 1100 — дипломы колледжа, 289 — степени магистра или доктора наук, а четверо не имели школьного образования.

Из числа иностранных граждан, имеющих трудовые контракты, 60,2 процента были из Китайской Народной Республики, 6,4 процента из Республики Индия, 5,3 процента из Социалистической Республики Вьетнам, 4,9 процента из Республики Филиппины, 3,3 процента из Российской Федерации, 2,9 процента из Республики Корея, 2,8 процента из США, 1,7 процента из Турецкой Республики, 1,5 процента из Австралии и 11,1 процента из других стран.

Из иностранных граждан, работающих в Монголии, 2500 работают в горнодобывающей и геологоразведочной промышленности, 1300 в сфере образования, 1200 в оптовой или розничной торговле, в сфере услуг по ремонту автомобилей и мотоциклов, 1100 в обрабатывающей промышленности, 1100 в строительстве, 608 в сфере транспортных и складских услуг и 1500 в других отраслях, а 648 работают в международных организациях и местных дочерних компаниях.

Число иностранных граждан в горнодобывающей и геологоразведочной отраслях выросло на 747 человек, однако в строительном секторе число экспатов сократилось на 219 человек.

источник: MiddleAsianNews

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