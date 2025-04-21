Банк JP Morgan назначен ведущим финансовым агентом и координатором проекта метрополитена в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Губернатор столицы Нямбаатар Хишгээ объявил, что в рамках работы по решению вопроса финансирования проекта метрополитена Улан-Батора за счет долгосрочного кредита, гарантированного правительством Великобритании, были выбраны и назначены основной финансовый агент и координирующий банк.

Экспортно-кредитное агентство правительства Великобритании (UKEF) совместно с финансовыми и юридическими консультантами направило «Запрос предложений» (RFP) 8 всемирно известным банкам, из которых 5 всемирно известных банков подали Выражение заинтересованности (EoI), чтобы стать основным финансистом и организатором проекта метрополитена в Улан-Баторе.

После сравнения представленных предложений в течение 14 дней были проведены переговоры с выбранным банком JP Morgan Chase Bank, и 15 апреля был подписан успешный контракт, назначающий банк основным агентом и банком-организатором проекта метрополитена Улан-Батора.

«В ближайшие месяцы JP Morgan Chase Bank будет работать с нашей проектной группой, консультантами и UKEF, чтобы создать наиболее оптимальную схему финансирования проекта, которая не обременит столицу финансово, мобилизовать и организовать 85 процентов средств проекта метрополитена Улан-Батора из международных источников, а также обеспечить финансовый надзор и координацию в ходе реализации проекта и периода погашения», — сказал Нямбаатар.

Кредит, изначально гарантированный Экспортно-кредитным агентством правительства Великобритании, будет представлять собой стабильный кредит с низкой процентной ставкой без погашения до момента ввода метрополитена в эксплуатацию и сроком на 15 лет после начала эксплуатации. Ключевым условием кредита является то, что 20 процентов стоимости материалов, необходимых для строительства метро, ​​будут закуплены в Великобритании.

Проект метрополитена Улан-Батора изучает возможность закупки поездов метро, ​​а также электрического и механического оборудования из Великобритании в рамках этого требования.

Метро было впервые построено в Лондоне в 1863 году, и Великобритания является мировым пионером и лидером в области технологий, связанных с метрополитеном.

источник: MiddleAsianNews

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