В аймаке Увс будет создан Западный региональный центр онкологической хирургии

CentralAsia (MNG) -

Монголия имеет высокоразвитую онкологическую хирургию. Однако она централизована в столице страны. Правительство Монголии, в частности Министерство здравоохранения, работает над поддержкой регионального развития и децентрализацией сектора здравоохранения.

В рамках этого проекта хирургическое отделение больницы общего профиля аймака Увс будет преобразовано в Центр онкологической хирургии Западного региона.

«С 2024 года ведется расширение провинциальной многопрофильной больницы за счет средств Азиатского банка развития. Здесь откроется полностью оборудованное отделение с современными операционными. В связи с преобразованием в онкологический центр мы постепенно работаем над подготовкой наших медицинских специалистов, обновлением оборудования и реконструкцией наших помещений. Первая группа врачей приезжает после окончания университета», — сказал Ганхуяг Лхагва, врач-консультант, отделение хирургии, аймочной больницы общего профиля.

«Впервые врачи нашего аймака самостоятельно провели операцию на печени и лечение рака печени в составе команды. Командная работа — самое главное в лечении любого заболевания. Эту операцию не делает один врач или одна медсестра. С момента первичной диагностики пациента предпринимаются сложные командные усилия. В нашей больнице теперь много молодых врачей современной визуализационной диагностики. Например, наши врачи специализируются на компьютерной медицине, ультразвуковой диагностике и рентгенологии. В настоящее время три специалиста по эндоскопии проходят подготовку по диагностике рака пищевода».

На днях в больнице общего профиля аймака Увс успешно проведена первая в регионе независимая операция по удалению рака печени. По словам доктора Ганхуяга, этот пациент много лет страдал диабетом, имел цирроз печени и опухоль левой доли и потерял много времени. Однако операция прошла успешно. 19 апреля его перевели в послеоперационное отделение интенсивной терапии. Его физическое состояние улучшается.

У пациента была обнаружена крупная раковая опухоль (15 см) в левой доле печени, инфекция вирусами гепатита С и D, поставлен диагноз цирроз. Впоследствии пациенту была проведена левосторонняя лобэктомия по поводу опухоли печени.

«В этом году мы также планируем провести 10 резекций раковых опухолей на местном уровне. В будущем эти операции будут полностью локализованы. Рак не лечится только хирургическим путем. Поэтому мы будем локализовать его вместе с послеоперационным лечением, химиотерапией и лучевой терапией», — говорит Ганхуяг Лхагва.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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