В Таджикистане осталось 17 участников Великой Отечественной войны

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на 18 апреля 2025 года осталось 17 участников Великой Отечественной войны. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в Республиканском совете ветеранов войны и труда.

По данным Совета, в прошлом году их было 24 человека.

Больше всего ветеранов Великой Отечественной войны проживает в настоящее время в Хатлонской области — 8 человек, в Согдийской области — 2, в городе Душанбе — 2 и в районах республиканского подчинения — 5 человек.

Самый пожилой участник войны — это Рашид Каримов, живущий в селе Шохамбары города Гиссар, и в этом году ему исполнится 113 лет. По его словам, он родился 9 мая 1912 года.

Житель Шахринава Азиз Кодиров в этом году отметил 103-летие, а житель города Бохтар Сафар Али Файзалиев отметит своё 102-летие 9 мая.

Мухтор Заргаров из Душанбе встретит 101-летие 29 апреля, а Гулмурод Тагоев из района Абдурахмони Джоми — 1 мая.

Еще один ветеран Великой Отечественной войны, Нозим Носиров, житель села Навобод района Деваштич, также в этом году отметит своё 101-летие.

По данным Республиканского совета ветеранов войны и труда, на 14 апреля, в стране остаются в живых 134 тыловика Великой Отечественной войны.

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