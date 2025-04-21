Центр IELTS Госуниверситета Монголии официально начинает принимать международные экзамены

CentralAsia (MNG) -
Центр IELTS при Государственном университете Монголии и консульство Великобритании официально начали прием международных экзаменов по английскому языку.
Преподаватели, исследователи, студенты и ученики, планирующие сдать тест IELTS, могут получить подробную информацию о «IELTS CENTRE-NUM» по этим адресам электронной почты: Вебсайт и Registration Link.
IELTS (International English Language Testing System) — международная система оценки знания английского языка.
Позволяет определить уровень и навыки владения английским у людей, для которых он не является родным.
IELTS — наиболее востребованный тест английского языка для учёбы и иммиграции в Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию (конкурирующий тест TOEFL наиболее популярен в США). Министерство иммиграции Канады рассматривает результаты теста IELTS и не принимает результаты TOEFL.
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IELTS принадлежит трём организациям:
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Cambridge ESOL Examinations
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Британский совет
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IDP: IELTS Australia.
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Существует три версии теста:
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Academic IELTS (академическая версия)
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General Training IELTS (общая версия)
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IELTS Life Skills.
Сертификат Academic IELTS используется для поступления в школы, колледжи и вузы Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, ЮАР, США и других стран, в учебных заведениях которых преподавание ведётся на английском языке.
Наличие сертификата General Training IELTS (иногда Academic IELTS) обязательно для всех, кто желает иммигрировать в Канаду, Австралию и Новую Зеландию по системе профессиональной миграции.
IELTS Life Skills приравнивается к владению разговорной речью (Speaking) и аудированием (Listening) на уровне А1 или В1 по шкале CEFR (Common European Framework of Reference).
Сертификат необходим при получении рабочей визы в Великобританию, и в других целях, связанных с обучением, проживанием или работой в англоязычном обществе.
По данным 2012 года, 8000 организаций в 135 странах мира признают результаты IELTS. Количество организаций с каждым годом растёт. За 2012 год IELTS сдали 2 миллиона человек.
900 тест-центров в 130 странах мира организуют и проводят IELTS. Академический IELTS проводится 48 раз в году. Общий — 24 раза в году. Стоимость экзамена и конкретные даты теста варьируются в зависимости от месторасположения и ценовой политики каждого центра.
Результат IELTS оценивается по шкале от 0 до 9 баллов.
Кандидат узнаёт свой результат онлайн и/или получает в тест-центре на 13-й день после сдачи. Сертификат включает в себя оценку по четырём модулям теста:
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Listening (навыки восприятия на слух);
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Reading (навыки чтения);
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Writing (навыки письменного английского);
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Speaking (навыки разговорного английского)
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и общий балл (Overall Score Band).
Результат теста действителен в течение двух лет с момента его получения.
источник: MiddleAsianNews