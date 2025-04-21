Центр IELTS Госуниверситета Монголии официально начинает принимать международные экзамены

CentralAsia (MNG) -

Центр IELTS при Государственном университете Монголии и консульство Великобритании официально начали прием международных экзаменов по английскому языку.

Преподаватели, исследователи, студенты и ученики, планирующие сдать тест IELTS, могут получить подробную информацию о «IELTS CENTRE-NUM» по этим адресам электронной почты: Вебсайт и Registration Link.

IELTS (International English Language Testing System) — международная система оценки знания английского языка.

Позволяет определить уровень и навыки владения английским у людей, для которых он не является родным.

IELTS — наиболее востребованный тест английского языка для учёбы и иммиграции в Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию (конкурирующий тест TOEFL наиболее популярен в США). Министерство иммиграции Канады рассматривает результаты теста IELTS и не принимает результаты TOEFL.

IELTS принадлежит трём организациям:

Cambridge ESOL Examinations

Британский совет

IDP: IELTS Australia.

Существует три версии теста:

Academic IELTS (академическая версия)

General Training IELTS (общая версия)

IELTS Life Skills.

Сертификат Academic IELTS используется для поступления в школы, колледжи и вузы Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, ЮАР, США и других стран, в учебных заведениях которых преподавание ведётся на английском языке.

Наличие сертификата General Training IELTS (иногда Academic IELTS) обязательно для всех, кто желает иммигрировать в Канаду, Австралию и Новую Зеландию по системе профессиональной миграции.

IELTS Life Skills приравнивается к владению разговорной речью (Speaking) и аудированием (Listening) на уровне А1 или В1 по шкале CEFR (Common European Framework of Reference).

Сертификат необходим при получении рабочей визы в Великобританию, и в других целях, связанных с обучением, проживанием или работой в англоязычном обществе.

По данным 2012 года, 8000 организаций в 135 странах мира признают результаты IELTS. Количество организаций с каждым годом растёт. За 2012 год IELTS сдали 2 миллиона человек.

900 тест-центров в 130 странах мира организуют и проводят IELTS. Академический IELTS проводится 48 раз в году. Общий — 24 раза в году. Стоимость экзамена и конкретные даты теста варьируются в зависимости от месторасположения и ценовой политики каждого центра.

Результат IELTS оценивается по шкале от 0 до 9 баллов.

Кандидат узнаёт свой результат онлайн и/или получает в тест-центре на 13-й день после сдачи. Сертификат включает в себя оценку по четырём модулям теста:

Listening (навыки восприятия на слух);

Reading (навыки чтения);

Writing (навыки письменного английского);

Speaking (навыки разговорного английского)

и общий балл (Overall Score Band).

Результат теста действителен в течение двух лет с момента его получения.

источник: MiddleAsianNews

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