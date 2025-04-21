Землю на три дня накроют мощные магнитные бури

CentralAsia (CA) - Землю ожидает период интенсивных магнитных бурь из-за образования крупной корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили представители Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

По прогнозам, к вечеру понедельника, 21 апреля, следует ожидать резкого увеличения активности, вероятность сильной магнитной бури может достичь 80%.

«На данный момент, если размер дыры сохранится на текущем уровне, продолжительность бурь ожидается относительно короткой (двое суток, с понедельника по вторник). В негативных сценариях этот период может захватить и часть среды», — указано в Telegram-канале института.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что геомагнитное поле Земли войдет в возмущенное состояние 22 апреля, и вечером могут начаться магнитные бури класса G1–G2. Он указал, что мировые метеорологические центры прогнозируют трехдневную продолжительность этих магнитных бурь — они закончатся ориентировочно 24 апреля