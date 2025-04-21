Особняк осуждённого экс-главы КНБ Казахстана Масимова в третий раз выставили на аукцион, цену снизили

CentralAsia (KZ) - В Казахстане уже в третий раз выставили на аукцион дом осуждённого экс-председателя КНБ, бывшего премьер-министра Карима Масимова.

Речь идёт об особняке в столичном районе Нура. Он находится на балансе Компании по управлению возвращёнными активами. Торги на повышение цены начнутся в 11:00 13 мая, стартовая цена – 1,6 млрд тенге, гарантийный взнос составляет 118 млн тенге.

Ранее особняк дважды пытались продать за 1,8 млрд тенге, но покупатели интереса не проявили. В конце марта казахстанский предприниматель Мухтар Джакишев назвал «фейком и дичью» информацию о том, что он якобы намеревался купить дом Масимова.

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