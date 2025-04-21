Посол Турции в Монголии вручила верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа

CentralAsia (MNG) - 21 апреля 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Монголии Башак Генч Юксель вручила верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Монголии.

Президент Хурэлсух принял посла г-жу Башак Генч Юксель и обсудил дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Президент поздравил посла с назначением, призванным вывести двусторонние отношения на новый уровень и открыть новую главу в сотрудничестве между двумя странами, и пожелал ей успехов.

Посол г-жа Юксель работает в Министерстве иностранных дел Турецкой Республики с 1997 года и специализируется на делах Европейского Союза. Ранее посол была назначена в Исламскую Республику Пакистан, Европейский Союз, Словацкую Республику и Российскую Федерацию.

В январе 2025 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершил государственный визит в Турецкую Республику и вывел двусторонние отношения между двумя странами на уровень стратегического партнерства.

Монголия и Турецкая Республика установили дипломатические отношения 24 июня 1969 года. Посольство Турции в Улан-Баторе было открыто в 1996 году, а в 1997 году последовало создание посольства Монголии в Анкаре.

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