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На север Мексики обрушилась песчаная буря

CentralAsia (CA) -  На штат Чиуауа на севере Мексики обрушилась песчаная буря,  из-за чего местный аэропорт и центральная трасса были перекрыты, сообщила пресс-служба гражданской обороны штата на странице в Facebook.

Предупреждение было опубликовано 19 апреля. Буря настигла более 10 муниципалитетов штата.

Как сообщила мексиканская региональная ежедневная газета La Razón, из-за отсутствия видимости в связи с бурей власти были вынуждены временно закрыть Панамериканское шоссе — одну из главных дорог штата.

По данным перуанской газеты La República, помимо автодорожного сообщения, была нарушена также и работа местного аэропорта. Тогда пострадали также жилые дома.

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