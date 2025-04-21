На север Мексики обрушилась песчаная буря
- Азия и мир, общество
- 12:00, 21 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - На штат Чиуауа на севере Мексики обрушилась песчаная буря, из-за чего местный аэропорт и центральная трасса были перекрыты, сообщила пресс-служба гражданской обороны штата на странице в Facebook.
Предупреждение было опубликовано 19 апреля. Буря настигла более 10 муниципалитетов штата.
Как сообщила мексиканская региональная ежедневная газета La Razón, из-за отсутствия видимости в связи с бурей власти были вынуждены временно закрыть Панамериканское шоссе — одну из главных дорог штата.
По данным перуанской газеты La República, помимо автодорожного сообщения, была нарушена также и работа местного аэропорта. Тогда пострадали также жилые дома.
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