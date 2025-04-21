Глава Пентагона слил секретные данные ударов по Йемену в чат с братом и женой, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщила о том, что министр обороны США Пит Хегсет 15 марта поделился информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal. По словам собеседников издания, в чат входили жена политика, брат и личный адвокат.

Как сообщают источники NYT, чат с названием «Defense | Team Huddle» («Защита | Командное совещание») был создан Хегсетом в январе этого года, до его вступления на должность министра обороны. Для пользования чатом политик использовал свой личный телефон, а не государственный.

Брат Хегсета Фил и личный адвокат Тим Парлаторе — работают в Пентагоне, однако отношения к военным операциям против хуситов не имеют. Жена Пита Хегсета, Дженнифер, с работой в Пентагоне не связана.

Сообщается, что информация, которой Пит Хегсет поделился в чате Signal, включала в себя расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов. Параллельно он размещал те же подробности в чат Signal, в который по ошибке добавили главного редактора The Atlantic, уточняют источники.

В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал о том, как советник президента США Майк Уолц случайно добавил его в секретный чат мессенджера Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов. В чат вошли Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие члены Совета национальной безопасности США.

Пит Хегсет отправку военных планов в чатах отрицал. Ответственность за утечку взял на себя Уолц. Президент США Дональд Трамп решил не увольнять советника, заявив, что до сих пор доверяет ему.