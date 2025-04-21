Минобороны России объявило о продолжении боевых действий после перемирия

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России с окончанием действия пасхального перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным, возобновили боевые действия, сообщило Минобороны РФ.

Со стороны вооруженных сил Украины было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений условий перемирия, заявили в ведомстве. Армия России строго соблюдала режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, утверждает Минобороны.

По данным министерства, в период перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в Донецкой народной республике, а также в районе Олешня Курской области.

За время перемирия ВСУ применили 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции — восемь. За прошедшие сутки силы ПВО РФ сбили 104 беспилотника, уточнило Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин приказал армии остановить все боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обещал, что ВСУ «будут действовать зеркально».