Умер папа римский Франциск

CentralAsia (CA) -

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Умер папа римский Франциск. Об этом со ссылкой на Ватикан сообщило AFP.

Ему было 88 лет. Он умер в своей резиденции в Ватикане.

Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) был избран папой римским в марте 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

В середине февраля папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом. Позже его состояние сильно ухудшилось — у него выявили двустороннюю пневмонию, его несколько раз подключали к ИВЛ. Кардинал Джанфранко Равази говорил, что Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей».

23 марта Франциск вернулся в Ватикан после 38-дневного пребывания в больнице. Днем 20 апреля он появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с пасхальной речью.