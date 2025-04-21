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Требования к массовым забегам ужесточат в Казахстане после смерти двух человек в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Требования к массовым забегам в Казахстане ужесточат после смерти двух участников полумарафона в Алматы, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

«Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации. Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по этому вопросу и направит их в соответствующие структуры», – говорится в публикации министра.

Он отметил, что сейчас по трагическому инциденту проводится всесторонняя проверка.

«Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности», – отметил Мырзабосынов, выразив соболезнования родным погибших.

20 апреля на Almaty Half Marathon скончались двое мужчин – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, которые были постоянными участниками забегов. 

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