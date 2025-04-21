Пентагон опроверг новость о том, что глава Минобороны США делился секретными данными с семьей

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл опроверг материал New York Times о возможной утечке. В нем речь идет о том, что министр обороны страны Пит Хегсет обсуждал детали предстоящих ударов ВВС США по Йемену в чате мессенджера Signal. В нем состояли его жена Дженнифер, брат и адвокат.

«Ненавидящие Трампа СМИ продолжают одержимо уничтожать любого, кто привержен программе президента Трампа. Ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации, независимо от того, как они пытаются представить эту историю. Правда в том, что Управление министра обороны продолжает эффективнее работать над выполнением программы президента Трампа. Мы уже многого добились для американского бойца и никогда не отступим»,— написал Парнелл.

Пресс-секретарь указал, что источники, на которые ссылается NYT, были уволены на этой неделе. По мнению Парнелла, они использовали издание как возможность «насолить» ведомству за свои неудачи и снизить рейтинги президента.

Новость о том, что господин Хегсет распространил секретную информацию в семейном чате, появилась сегодня ночью. 15 марта он якобы отправлял в группу вылеты истребителей F/A-18 Hornet для ударов на хуситов. По словам источников, чат с названием Defense|Team Huddle («Защита|Командное совещание») министр обороны США создал в январе этого года, до его вступления в должность.