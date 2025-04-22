Фильм «Чингисхан: Тайная история монголов» выйдет в следующем месяце

CentralAsia (MNG) -

Ведущие мировые компании «Disney», «National Geographic» и «Hulu» объявили о выпуске в мае документального фильма «Чингисхан: Тайная история монголов».

Первая серия фильма выйдет в эфир на канале National Geographic 1 мая, а все шесть серий выйдут поэтапно на Disney+ и Hulu (Hulu — стриминговый сервис по подписке, принадлежащий The Walt Disney Company) на следующий день.

Премьера сериала состоится 1 мая 2025 года в 9/8c на National Geographic, а весь сериал будет доступен для трансляции на следующий день на Disney+ и Hulu. Подробности международного релиза на Disney+ пока не объявлены.

«Бесстрашный воин и безжалостный завоеватель, эпическое возвышение Чингисхана и невероятное расширение Монгольской империи воплощаются в захватывающей жизни в этом шестисерийном сериале. Основанный на новом переводе «Сокровенное сказание монголов», сериал раскрывает потрясающие подробности жизни и многочисленных сражений легендарного правителя, широко известного как Чингисхан», — отметил Роджер Палмер на сайте What's On Disney Plus.

Вот некоторые подробности эпизодов этого сериала:

«Тэмуужин: Мальчик, который будет ханом» состоится 1 мая в 9/8c на National Geographic

Рассказываются ранние годы Чингисхана, включая падение его семьи от власти, выживание против соперничающих племен и союзы в качестве молодого воина.

Премьера «Восхода Чингисхана» состоится 1 мая в 10/9c на National Geographic

Сила Тэмуужина растет по мере того, как он сражается с Жамухой. Он изгнан, но возвращается, чтобы объединить монгольские племена, приняв титул Чингисхана.

«Рождение империи» премьера 8 мая в 9/8c на National Geographic

Чингисхан укрепил свою власть, создав армию и устранив соперников. Он начал завоевательные походы против тангутов и Цзинь, расширяя свою империю.

«Неудержимая империя» премьера 8 мая в 10/9c на National Geographic

Когда империя нападает на монголов, Чингисхан подстрекает кампанию, которая укрепляет господство на персидских землях. Он называет Өгэдэй своим преемником.

«Правление Өгэдэя» премьера 15 мая в 9/8c на National Geographic

Өгэдэй провозглашен правителем Монгольской империи. Он завоевывает Армению, Грузию и империю Цзинь и строит великую столицу Каракорум.

Премьера «Европы в осаде» состоится 15 мая в 22:00 на канале National Geographic

Монгольская империя захватила земли России и Европы, но смерть Өгэдэя спровоцировала борьбу за престол самой большой империи в мире.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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