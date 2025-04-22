Посол КНР в Монголии: Си Цзиньпин пригласил Монголию проехаться на «скором поезде» развития Китая

CentralAsia (MNG) -

В 2014 году, когда он пригласил Монголию проехаться на «скором поезде» развития Китая, и его идею о том, что «один цветок не делает весну, но сто полностью распустившихся цветов приносят весну в сад».

«В цветущие весенние дни в Китае прошло Центральное совещание по работе по отношению к сопредельным странам. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул необходимость сосредоточиться на построении сообщества с общей судьбой с соседними странами и стремиться к прокладыванию новых путей в работе с соседями, что послужило мощным сигналом о том, что Китай, как всегда, будет оставаться укорененным в соседних регионах и вносить свой вклад в их развитие. Вскоре после конференции председатель Си начал государственные визиты во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, что подчеркивает непоколебимую приверженность Китая, подкрепленную дипломатией главы государства, объединению усилий с соседними странами ради лучшего будущего.

Соседство служит жизненно важной основой для достижения Китаем развития и процветания, ключевым фронтом защиты национальной безопасности, приоритетной областью управления общей дипломатией и важнейшим звеном в построении сообщества с общим будущим для человечества. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина Китай всегда придерживается принципов дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности, а также политики отношения к соседям как к друзьям и партнерам, сохраняя приверженность предоставлению возможностей, стабильности и уверенности соседним странам в их собственном развитии.

В этом году исполняется 10 лет предложению председателя КНР Си Цзиньпина о создании сообщества единой судьбы Азии. Китай достиг консенсуса по созданию сообщества единой судьбы с 17 соседними странами и подписал соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с 25 из них. Китай также является крупнейшим торговым партнером 18 стран региона. АСЕАН, организация средних и малых развивающихся стран в соседнем с нами регионе, уже пять лет подряд является крупнейшим торговым партнером Китая, и наоборот. Соседний регион также является местом реализации трех глобальных инициатив Китая и местом, где китайские решения и концепции получили широкое признание.

В этом году также отмечается «Год Китая» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и 70-я годовщина Азиатско-африканской конференции в Бандунге. ШОС, сотрудничество Китая и АСЕАН и механизм «Китай — Центральная Азия», созданные совместно Китаем и соседними с ним странами, стали важными платформами для глобального Юга по формированию синергии и солидарности. В этом году саммит ШОС, который пройдет осенью в Тяньцзине, Китай, поможет ШОС начать новый путь из Китая и превратить организацию в более сплоченное сообщество с общим будущим.

С тех пор, как я приехала в Монголию, многие монгольские друзья упоминали визит председателя Си Цзиньпина в 2014 году, когда он пригласил Монголию проехаться на «скором поезде» развития Китая, и его идею о том, что «один цветок не делает весну, но сто полностью распустившихся цветов приносят весну в сад». ШОС, сотрудничество Китая и АСЕАН и механизм «Китай — Центральная Азия», созданные совместно Китаем и соседними с ним странами, стали важными платформами для глобального Юга по формированию синергии и солидарности. В этом году саммит ШОС, который пройдет осенью в Тяньцзине, Китай, поможет ШОС начать новый путь из Китая и превратить организацию в более сплоченное сообщество с общим будущим.

С тех пор, как я приехала в Монголию, многие монгольские друзья упоминали визит председателя Си Цзиньпина в 2014 году, когда он пригласил Монголию проехаться на «скором поезде» развития Китая, и его идею о том, что «один цветок не делает весну, но сто полностью распустившихся цветов приносят весну в сад». Во время COVID Китай и Монголия написали трогательную главу взаимной поддержки с историей «даров овец и чая». В постпандемическую эпоху мы достигли двузначного роста двусторонней торговли, а вклад Китая в экономический рост Монголии достиг 60%.

Все это свидетельствует о том, что Китай неизменно проявляет солидарность с соседними странами и в радости, и в горе.

Пока председатель Си Цзиньпин посещал три страны АСЕАН, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Лосанг Джамкан посетил Монголию, что является еще одним примером неизменного приоритета Китая в отношении соседних стран.

В ходе визита многие монгольские парламентарии отметили недавнюю конференцию в Китае и признали, что на фоне глобальной нестабильности усилия Китая по углублению связей со своими соседями привнесут позитивную энергию и новый импульс региональному миру, стабильности и развитию.

Председатель Си отметил, что только когда Азия процветает, мир может стать лучше.

Китай будет работать с соседями, включая Монголию, чтобы чтить азиатские ценности мира, сотрудничества, открытости и инклюзивности, укреплять высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса, одного пути» и писать новые главы в построении сообщества с общим будущим, совместно выступая против идеи «кто сильнее, тот и прав» и отстаивая международную справедливость и правосудие.

Я убеждена, что XXI век станет веком Азии, и будущее человеческого общества будет только светлее».

Посол Китайской Народной Республики в Монголии Шэнь Миньцзюань

На совещании подчеркнули, что обширная территория и протяженные границы Китая делают соседние страны жизненно важной основой для национального развития и процветания, ключевым фактором для обеспечения национальной безопасности, приоритетным направлением в общей обстановке в дипломатической работе страны и решающим звеном в построении сообщества единой судьбы человечества.

На совещании призвали рассматривать соседние регионы в глобальном контексте и укреплять чувство ответственности и чувство миссии для эффективного проведения работы по отношению к сопредельным странам.

На совещании было отмечено, что после 18-го съезда КПК в отношениях с сопредельными странами Китай выдвинул концепцию доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности, выступая за построение с ними сообщества единой судьбы.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения