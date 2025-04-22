Монгольские школьники впервые получили право участвовать в Международной олимпиаде по истории

CentralAsia (MNG) -

Международный академический конкурс (International Academic Competition - IAC) организовал Азиатскую олимпиаду по истории в онлайн-формате 12 и 13 апреля.

Команда и учащиеся улан-баторской школы «Шинэ Монгол» успешно выступили в этой олимпиаде, заняв 3-е место и получив право на участие в чемпионате Международной исторической олимпиады.

Учащиеся десятого класса школы АРИУНГЭРЭЛ Батгэрэл, МИШЭЭЛ Мөнхбаяр, ХОС-ЭРДЭНЭ Эрдэнэ, СЭНДЭР Урангэрэл и ЭГШИГЛЭН Цэнгуун соревновался в командном зачете с командами из семи стран, включая Китай, Малайзию и Новую Зеландию, и таким образом получил право на участие в чемпионатах Азии и мира.

Международная олимпиада по истории 2025 года пройдет с 20 по 26 июля в Париже.

источник: MiddleAsianNews

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