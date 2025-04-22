Монголия идет на мегапроекты по расширению экономики, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) -

Глубоко в пустыне Гоби в Монголии, вереницы грузовиков ежедневно загружаются углем и медью, прежде чем отправиться на юг к китайской границе. Пересекая границу, фабрики и плавильные печи превращают монгольское сырье в готовые проекты.

Горнодобывающий сектор хорошо служил Монголии почти два десятилетия, но лидеры страны все чаще говорят о количестве сырья, экспортируемого в Китай. Некоторые говорят, что пришло время оставить часть этого минерального богатства на территории Монголии для переработки.

С этой целью чиновники разработали планы по расширению промышленных мощностей Монголии. Фабрики и инфраструктура находятся на стадии планирования, чтобы добавить ценность сырью. Чиновники говорят, что это ответ на общественный спрос.

«Люди гораздо больше заинтересованы в результатах. Они также хотят, чтобы их благосостояние значительно улучшилось», — сказала Булгантуяа Хурэлбаатар, заместитель спикера ВГХ, и член правящей Монгольской народной партии (МНП). «Это возможно только в том случае, если у нас будут значимые, большие проекты. Мегапроекты».

Если премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сможет построить эти заводы, результат может быть драматичным – вместо вагонов, заполненных необработанными минералами, через границу потекут листы меди и рулоны стали. Монголия могла бы позиционировать себя как ключевого игрока в глобальных цепочках поставок.

Конечно, есть препятствия. Вопросы по финансированию внушают оптимизм, поскольку проекты потребуют миллиардов долларов иностранных инвестиций. Есть также вопросы устойчивости. Монголия хорошо известна своей природной красотой, дикой природой и кочевой культурой, и все это может быть подавлено быстрым развитием инфраструктуры.

Несмотря на препятствия, чиновники утверждают, что эти проекты являются самым быстрым способом достижения экономических целей — главным образом обещания правительства увеличить ВВП на душу населения до $10 000 по сравнению с нынешним уровнем в $7 580.

(Действительно) большие 14

Премьер-министр обозначил 14 так называемых мегапроектов, включая центры переработки минерального сырья, проекты по отводу воды, плотины и электростанции.

Правительство добилось значительных успехов в двух из них.

В январе Монголия подписала соглашение с Францией о разработке уранового рудника в юго-западной провинции Дорноговь (Восточная Гоби). Затем в феврале чиновники завершили сделку с Китаем о разработке трансграничной железнодорожной линии на переходе Гашуунсухайт—Ганцмод, где большая часть монгольского угля пересекает границу.

Оба проекта разрабатывались годами, охватывая несколько администраций. Фактическое строительство двух проектов займет годы, но их продвижение вперед помогает Оюун-Эрдэнэ построить дело для дальнейшего развития.

Угольная электростанция мощностью 450 мегаватт, запланированная для богатого углем района Таван-Толгой, может стать следующим шагом. Монголия давно ищет пути повышения энергетической независимости и отказа от источников энергии в России и Китае.

Оюун-Эрдэнэ также уделяет первоочередное внимание развитию железных дорог и трансграничных железнодорожных сообщений для поддержки горнодобывающего сектора страны. Как только они будут созданы, чиновники хотят, чтобы появились заводы, способные перерабатывать минеральные богатства Монголии. В список мегапроектов входят сталелитейный завод, медеплавильный завод и нефтеперерабатывающий завод.

Политика играет роль

Сроки реализации этих проектов не определены, но они являются приоритетными в плане действий правительства на 2024–2028 годы.

Чтобы продвинуть их вперед как можно быстрее, MНП сформировала коалиционное правительство с Демократической партией после парламентских выборов в прошлом году. MНП могла бы править сама, но хотела устранить барьеры для развития.

«Когда почти половина парламента становится оппозицией, довольно сложно продвигать некоторые из этих крупных мегапроектов», — сказала Булгантуяа.

Формирование коалиции помогло Монголии завершить урановую сделку с Францией. Это также может облегчить правительству реализацию проектов, которые обычно вызывают разногласия в сельских общинах, включая строительство плотин на реках для нужд гидроэнергетики.

Проекты включают в себя отвод воды из рек, текущих на север, таких как река Орхон-Гол, в Южную Монголию, где ее можно использовать для добычи полезных ископаемых.

«Большинство рек Монголии вытекают [из Монголии]. Мы пытаемся сохранить определенное количество этих вод в пределах наших границ», — сказал министр горнодобывающей промышленности Туваан Цэвэгдорж в интервью bne IntelliNews. «Такова политика».

Туваан говорит, что гидро- и водоотвод будут осуществляться в консультации с Россией и будут устойчивыми. План по отводу воды, например, применяется только тогда, когда она достигает стадии паводка, сказал он.

Правительство также заявляет, что будет защищать традиционную кочевую культуру, даже если на землях, обычно используемых скотоводами, появятся дороги, железные дороги и промышленные объекты.

Номин Чинбат, министр туризма Монголии, сказала, что кочевники по-прежнему будут иметь доступ к миллионам акров неогороженной земли по всей стране.

«Мы хотим сохранить [кочевой образ жизни] таким, каким он был последние 2000 лет», — сказала Номин.

Большой ценник

Общая стоимость этих проектов составит миллиарды, но чиновники говорят, что деньги налогоплательщиков не будут подвергаться риску. Вместо этого частные компании и иностранные инвесторы стремятся финансировать проекты.

Например, урановый рудник будет построен с инвестициями в размере $1,5 млрд французской компании Orano. Гидроэлектростанция (ГЭС) Эрдэнэбурэн мощностью 90 МВт — это проект стоимостью $280 млн, полностью финансируемый китайскими инвесторами. Планируемый нефтеперерабатывающий завод будет оплачен инвестициями в размере $1,7 млрд из Индии.

Монголия уже имеет опыт привлечения крупных иностранных инвестиций. Англо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto заплатила за огромный медный рудник Оюу-Толгой, инвестиции в размере 7 млрд долларов. Но это был нелегкий брак с Rio. Отношения Улан-Батора с Rio и другими иностранными инвесторами были отмечены задержками и спорами, а также замедлением или консервацией проектов.

Министр горнодобывающей промышленности Туваан говорит, что сложные отношения с иностранными инвесторами остались в прошлом. Нынешняя администрация лучше подготовлена ​​к масштабным инвестициям, сказал он. Соглашение Orano с Францией призвано наметить новый путь.

«Мы считаем, что проект «Орано» [урановый] послужит сигналом для международных инвесторов о том, что правительство Монголии привержено иностранным инвестициям», — сказал Туваан. «Мы соблюдаем законы и правила. Мы привержены соглашениям, не меняя своего мнения по ходу дела».

Неоднозначная поддержка

Планы мегапроекта вызвали неоднозначную реакцию в Монголии. Булгантуяа, заместитель спикера парламента, описывает «множество откатов и ответных действий» при обсуждении финансирования проекта. Изменения часто воспринимаются с колебаниями, сказала она.

Недавняя история показывает, что монгольская общественность с опаской относится к иностранцам, желающим эксплуатировать ресурсы своей страны. Rio Tinto в частности боролась за общественное доверие, когда строился Оюу-Толгой.

Некоторые политики также выразили обеспокоенность, даже некоторые из правящей коалиции. Среди них — г-жа Жаргалан Батбаяр, член парламента, представляющая Демократическую партию, которая выступает за более сбалансированную экономику, которая в меньшей степени полагается на горнодобывающий сектор и больше фокусируется на кашемире и других сельскохозяйственных продуктах.

«Я думаю, нам следует перестать мыслить категориями цепочек поставок с добавленной стоимостью, включающих медь [и другие полезные ископаемые]», — сказала Жаргалан. «Это лишь загоняет нас в рамки индустриализации».

Жаргалан также сомневается, что иностранные инвестиции окупят все это, и ожидает увеличения государственного долга. Некоторые из проектов — это не более чем «белые слоны», говорит она, указывая на то, что придется заплатить высокую цену при небольшой отдаче.

«Довольно затратно и экономически невыгодно», — сказала Жаргалан. «Они только экспоненциально увеличат наш внешний долг и окажут неоправданное давление на тугрик [местную валюту]».

Правительственные чиновники, по-видимому, открыты для обсуждения проблем, однако за три года до следующих выборов они вряд ли будут торопиться менять курс или замедлять реализацию планов.

«Мы понимаем, что мнения разделились», — сказала Булгантуяа. «Но в то же время эти крупные проекты поддерживают иностранные и даже внутренние инвестиции и все еще должны быть реализованы».

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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