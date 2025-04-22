Австралийский оператор рассматривает проект СПГ для разработки нетрадиционного монгольского газа

CentralAsia (MNG) -

Jade планирует изначально использовать технологию сжатого природного газа для коммерциализации объемов «Улаан-Нуур»

Австралийская молодая компания Jade Gas добилась успеха в ходе недавней кампании по эксплуатационному бурению на месторождении угольного газа (метан угольных пластов) «Улаан-Нуур» в регионе Южная Гоби в Монголии и рассматривает возможности коммерциализации в краткосрочной перспективе через проект по производству сжатого природного газа (СПГ).

В пятницу компания Jade сообщила, что горизонтальное бурение успешно завершено на второй скважине для добычи газа, которая пересекла угольный пласт общей мощностью более 800 метров, в результате чего в общей сложности было получено 1500 метров «газоносного угля».

В настоящее время обе скважины готовятся к эксплуатации и, как ожидается, будут введены в эксплуатацию и начнут добычу в течение следующих трех-четырех недель. Оператор отметил, что общее количество газа, измеренное во второй скважине газовым детектором и обнаруженное в буровом растворе, обнадеживающе указывает на более высокий уровень газа, чем тот, который был измерен в первой эксплуатационной скважине.

Компания Jade рассчитывает заключить соглашение с производителем полностью интегрированного оборудования для транспортировки сжатого природного газа, что позволит ей коммерциализировать газ из этих первых двух скважин.

Эти объекты СПГ легко транспортируются и способны перерабатывать слабообработанный газ в товарную форму, что, по словам Jade, позволит потенциально поставлять объемы на различные рынки в непосредственной близости.

Эти рынки нуждаются в более чистом и безопасном источнике топлива, в том числе за счет замены дизельного топлива, которое в настоящее время используется в большом парке угольных грузовиков в Южной Гоби, отметил оператор, зарегистрированный на Австралийской фондовой бирже.

Вторая эксплуатационная скважина на месторождении угольного газа «Улаан-Нуур» была пробурена на общую измеренную глубину 1507 метров с боковым участком около 902 метров. В пределах бокового участка вскрыто 802 метра полезной залежи угля в целевом пласте, что обеспечивает выход полезной массы угля на уровень 88,9%.

Как и в случае с первой эксплуатационной скважиной, в скважине устанавливается предварительно просверленный хвостовик диаметром 5 ½ дюйма и обсадная колонна диаметром 5 ½ дюйма, при этом пакер для ступенчатого цементирования располагается чуть выше точки входа в пласт IIIb в пятке бокового ствола.

Теперь основные усилия будут направлены на завершение бурения первых двух скважин и проведение испытаний на приток. После установки насосов и производственного оборудования поток воды и газа будет проанализирован и использован для дальнейшей доработки запланированной операции по разработке угольного метана Таван Толгой (ТТ).

Проект по добыче метана из угольных пластов TT имеет валовой безрисковый условный ресурс категории 2C в размере 246 миллиардов кубических футов газа.

«Результаты эксплуатационного бурения подтверждают нашу уверенность в том, что газовое месторождение «Улаан-Нуур» станет будущим производителем газа мирового класса. Мы завершим эти первые две эксплуатационные скважины и введем их в эксплуатацию как можно скорее. Затем мы с нетерпением ждем подтверждения расхода газа», — прокомментировал исполнительный председатель Jade Деннис Мортон.

Мортон отметил, что бассейн Таван-Толгой в Монголии расположен в районе с высоким спросом на электроэнергию, топливо для двигателей и в качестве источника базовой нагрузки для поддержки непостоянных возобновляемых источников энергии.

«Мы не так уж далеки от добычи газа и его продажи в той или иной форме. Наш план коммерциализации газа строится вокруг модульного и масштабируемого проекта СПГ, но мы также рассматриваем другие, более близкие по срокам и требующие меньших капиталовложений возможности в виде КПГ, продукта, который также используется для замены дизельного топлива в угольных грузовиках и который, как мы ожидаем, будет пользоваться большим спросом».

В прошлом году компания Jade заключила партнерское соглашение с Yan’an Drilling Wellking Energy Technology Service (DWK) с целью ускорения разработки месторождения угольного метана «Улаан-Нуур».

«При бурении первой эксплуатационной скважины и нашей первой скважины в Монголии мы потратили немного больше времени, чтобы изучить угольный пласт в ходе боковой части процесса бурения. После успешного завершения бурения первой скважины и понимания ее особенностей мы смогли быстрее завершить бурение второй скважины», — сказал Элтон Донг из DWK.

«Эта вторая скважина превосходит первую скважину более высокими показателями газа, что подтверждает желание компании быстро коммерциализировать газ. Как и в случае с аналогичными скважинами, которые мы пробурили в бассейне Циньшуй в Китае, мы теперь постараемся ввести эти две скважины в эксплуатацию в течение следующих нескольких недель и перейти к бурению следующих скважин».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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