экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Токаев назначил нового посла в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в Монголии.

Указом Главы Казахстана Койшибаев Габит Бейбутович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Монголии

Другим указом Токаев назначил Алмаса Сейтакынова чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Монголии.

Алмас Сейтакынов окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2008 год), факультет международных отношений.

С 1 августа 2022 года Алмас Сейтакынов был назначен генеральным консулом Республики Казахстан в специальных административных районах Гонконг и Макао Китая.

Имеет дипломатический ранг I секретаря I класса. Владеет казахским, русским, английским, китайским языками. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com