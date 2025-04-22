Президент Токаев назначил нового посла в Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в Монголии.

Указом Главы Казахстана Койшибаев Габит Бейбутович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Монголии

Другим указом Токаев назначил Алмаса Сейтакынова чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Монголии.

Алмас Сейтакынов окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2008 год), факультет международных отношений.

С 1 августа 2022 года Алмас Сейтакынов был назначен генеральным консулом Республики Казахстан в специальных административных районах Гонконг и Макао Китая.

Имеет дипломатический ранг I секретаря I класса. Владеет казахским, русским, английским, китайским языками.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения