В Монголии будут созданы дополнительные центры трудоустройства по всей стране

CentralAsia (MNG) - В Монголии разрыв в спросе на рабочую силу возник из-за недостаточной координации между политикой занятости и образования, особенно в плане профессий и навыков.

Согласно опросу, проведенному в прошлом году, 53 процента всех респондентов были заняты на работах, не связанных с их профессией, а их доходы различались более чем на 10 процентов. Только 15,7 процента выпускников высших учебных заведений, профессионально-технических учебных заведений и учебных заведений находят работу по своей специальности, в то время как 28,6 процента работают на работах, не соответствующих их профессии.

В прошлом году Министерство семьи, труда и социальной защиты создало четыре центра занятости для комплексных центров обслуживания занятости в Улан-Баторе. В этом году министерство работает над созданием еще 30 центров занятости по всей стране.

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