Оюун-Эрдэнэ выразил соболезнования в связи со смерть Папы Римского

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии отметил, что Глава Святого Престола Папа Франциск является близким другом монгольского народа и первым Папой, посетившим нашу страну с государственным визитом.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска, написал он на своей странице X.

«Мы глубоко скорбим о потере этого благородного человека, который скромно называл себя «Паломником мира» и был выдающимся лидером, выступавшим за мир, веру и идеалы человечества.

Папа Франциск, глава государства Святого Престола, был близким другом монгольского народа и первым папой, совершившим государственный визит в нашу страну.

Спустя семьсот семьдесят семь лет после того, как посланник Плано Карпини доставил послание папы Иннокентия IV в Монгольскую империю в 1246 году, и после ответа Гуюг-хана Папа Франциск посетил нашу страну, отметив важный момент в нашей общей истории.

Пусть наследие Папы Франциска, чей неоценимый вклад в мир и гармонию во всем мире будет длиться вечно, продолжает вдохновлять нас всех», — отметил Оюун-Эрдэнэ.

источник: MiddleAsianNews

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