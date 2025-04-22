СМИ: Следующим папой Римским может стать азиат или темнокожий 

- Азия и мир, политика
- 8:49, 22 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - После смерти папы Римского Франциска конклав в Ватикане рассмотрит кандидатуры восьми кардиналов. Новым главой католической церкви станет один из них.
Наибольшие шансы, как пишут СМИ, у 67-летнего кардинала Луиса Антонио Тагле, уроженца Филиппин. В случае избрания Тагле станет первым папой из Азии. Его называют «азиатским Франциском» за хорошее чувство юмора и либеральные взгляды. Тагле известен скромностью и аскетизмом.
Ещё один сильный кандидат — 76-летний кардинал Питер Тёрксон. Если конклав выберет его, он будет первым чернокожим папой в истории католической церкви. В 2023 году сам Тёрксон говорил, что не хотел бы становиться понтификом.
Среди других претендентов на Святой Престол — один из лидеров консервативной фракции Петер Эрдо, нынешний государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин и ещё один африканец Роберт Сара, критиковавший гендерную идеологию и исламский радикализм. В списке также числятся уроженцы Мальты, Италии и Португалии.
The Telegraph пишет, что следующим папой Римским вполне может стать уроженец «глобального Юга». В прошлый раз конклав избрал Франциска, который стал первым представителем Латинской Америки на Святом Престоле.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля.