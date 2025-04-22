Заместитель акима Шымкента получил огнестрельные ранения

CentralAsia (KZ) - Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов 21 апреля получил огнестрельные ранения, 22 апреля его прооперировали, сообщают казахские СМИ.

Состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое.

Подозреваемый произвел три выстрела в сторону чиновника возле городского акимата. Правоохранительные органы в тот же день задержали нападавшего.

В департаменте полиции Шымкента подтвердили факт стрельбы возле акимата города.

«21 апреля текущего года возле здания акимата города Шымкента имел место факт применения огнестрельного оружия. В результате происшествия сотрудник акимата получил ранение и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого все обстоятельства происшествия будут установлены. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — говорится в сообщении.

С 29 марта 2023 года по 24 февраля 2025 года являлся депутатом Мажилиса парламента VIII созыва от партии Respublica. 24 февраля 2025 года Руслана Берденова назначили заместителем акима Шымкента.

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