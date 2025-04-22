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В Астане мёртвым нашли сотрудника КНБ

CentralAsia (KZ) -  21 апреля во дворе одного из жилых комплексов Астаны обнаружено тело сотрудника Комитета национальной безопасности, пишут казахстанские СМИ.

В пресс-службе КНБ проинформировали, что полиция начала досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего уточняются.

СМИ сообщают, что умерший занимал высокий пост в службе внешней разведки КНБ. Предположительно, он совершил суицид или же упал с высоты.

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