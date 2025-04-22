Папа Римский Франциск умер от инсульта и последующей за этим необратимой сердечной недостаточности
CentralAsia (KZ) - Папа Римский Франциск умер от инсульта и последующей за этим необратимой сердечной недостаточности, сообщает Euronews со ссылкой на свидетельство о смерти, опубликованном 21 апреля.
Ватиканский врач профессор Андреа Арканджели рассказал, что понтифик впал в кому перед своей кончиной рано утром.
Папа Франциск скончался 21 апреля.
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