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Папа Римский Франциск умер от инсульта и последующей за этим необратимой сердечной недостаточности

CentralAsia (KZ) -  Папа Римский Франциск умер от инсульта и последующей за этим необратимой сердечной недостаточности, сообщает Euronews со ссылкой на свидетельство о смерти, опубликованном 21 апреля. 

Ватиканский врач профессор Андреа Арканджели рассказал, что понтифик впал в кому перед своей кончиной рано утром.

Папа Франциск скончался 21 апреля. 

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