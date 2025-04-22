экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Близ казахско-китайской границы произошло землетрясение магнитудой 4.6

CentralAsia (KZ) -  Казахстанский Национальный центр данных сообщает о землетрясении на границе Китая и Казахстана.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 22 апреля в 06:29 по времени Астаны (в 01:29 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 45.43 градуса северной широты, 83.12 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс К=10.6. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com