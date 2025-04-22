Близ казахско-китайской границы произошло землетрясение магнитудой 4.6

CentralAsia (KZ) - Казахстанский Национальный центр данных сообщает о землетрясении на границе Китая и Казахстана.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 22 апреля в 06:29 по времени Астаны (в 01:29 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 45.43 градуса северной широты, 83.12 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс К=10.6.

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