Евросоюз рассматривает идею лишения права голоса Венгрии из-за ее позиции по Украине

CentralAsia (CA) - Евросоюз рассматривает идею лишения права голоса Венгрии из-за ее позиции по Украине, сообщает The Guardian.

По данным издания, идея находится на ранней стадии, но источники, знакомые с ситуацией, считают, что этот план нереализуем, поскольку для этого необходимо единогласное решение оставшихся 26 членов ЕС.

В публикации также отмечается, что лишение права голоса состоится, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что угрозы лишения Венгрии права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии.