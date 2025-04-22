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Евросоюз рассматривает идею лишения права голоса Венгрии из-за ее позиции по Украине

CentralAsia (CA) -  Евросоюз рассматривает идею лишения права голоса Венгрии из-за ее позиции по Украине, сообщает The Guardian.

По данным издания, идея находится на ранней стадии, но источники, знакомые с ситуацией, считают, что этот план нереализуем, поскольку для этого необходимо единогласное решение оставшихся 26 членов ЕС. 

В публикации также отмечается, что лишение права голоса состоится, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что угрозы лишения Венгрии права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии.

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