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В США загорелся самолет Airbus A330

CentralAsia (CA) -  Самолет Airbus A330 почти с 300 пассажирами загорелся в аэропорту Орландо (США), передает Reuters. 

Инцидент произошел в 11 часов по местному времени на взлетно-посадочной полосе, после чего рейс отменили. 

По данным издания, у самолета загорелся двигатель, пассажиров сразу эвакуировали. 

Причины возгорания уточняются.

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