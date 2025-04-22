В США загорелся самолет Airbus A330

CentralAsia (CA) - Самолет Airbus A330 почти с 300 пассажирами загорелся в аэропорту Орландо (США), передает Reuters.

Инцидент произошел в 11 часов по местному времени на взлетно-посадочной полосе, после чего рейс отменили.

По данным издания, у самолета загорелся двигатель, пассажиров сразу эвакуировали.

Причины возгорания уточняются.