В США загорелся самолет Airbus A330
- Азия и мир, происшествия
- 11:09, 22 апреля 2025
- Просмотров: Кыргызча
CentralAsia (CA) - Самолет Airbus A330 почти с 300 пассажирами загорелся в аэропорту Орландо (США), передает Reuters.
Инцидент произошел в 11 часов по местному времени на взлетно-посадочной полосе, после чего рейс отменили.
По данным издания, у самолета загорелся двигатель, пассажиров сразу эвакуировали.
Причины возгорания уточняются.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.