Китай испытал неядерную водородную бомбу

CentralAsia (CA) - Китайские ученые провел испытание водородной бомбы без использования ядерных компонентов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Устройство весом два килограмма привело к образованию огненного шара с температурой выше 1000 градусов Цельсия, который сохранялся более двух секунд — это в 15 раз дольше, чем у взрывов эквивалентной массы тротила, отмечает издание.

Взрывное устройство было разработано 705-м научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации.

При создании бомбы использовался гидрид магния — серебристый порошок, в котором водород связан на молекулярном уровне и способен храниться в безопасной форме значительно лучше.