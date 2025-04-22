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Китай испытал неядерную водородную бомбу

CentralAsia (CA) -  Китайские ученые провел испытание водородной бомбы без использования ядерных компонентов. Об этом сообщает South China Morning Post. 

Устройство весом два килограмма привело к образованию огненного шара с температурой выше 1000 градусов Цельсия, который сохранялся более двух секунд — это в 15 раз дольше, чем у взрывов эквивалентной массы тротила, отмечает издание. 

Взрывное устройство было разработано 705-м научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации. 

При создании бомбы использовался гидрид магния — серебристый порошок, в котором водород связан на молекулярном уровне и способен храниться в безопасной форме значительно лучше.

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