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Умер скульптор Зураб Церетели

CentralAsia (KZ) -  На 91 году жизни 22 апреля умер скульптор, художник Зураб Церетели, сообщил его помощник российским СМИ.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал помощник Сергей Шагулашвили.

Причиной смерти стала остановка сердца.

За свою жизнь Церетели стал автором многих работ:

Монумент «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке;

Дом политпросвещения в Тбилиси;

Детский городок в Гагре;

Памятник Петру I в Москве;

Аллея правителей России в Москве;

Мемориал «История Грузии» в Тбилиси; 

Монумент «Дружба навеки» в Москве.

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