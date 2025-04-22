Умер скульптор Зураб Церетели
CentralAsia (KZ) - На 91 году жизни 22 апреля умер скульптор, художник Зураб Церетели, сообщил его помощник российским СМИ.
«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал помощник Сергей Шагулашвили.
Причиной смерти стала остановка сердца.
За свою жизнь Церетели стал автором многих работ:
Монумент «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке;
Дом политпросвещения в Тбилиси;
Детский городок в Гагре;
Памятник Петру I в Москве;
Аллея правителей России в Москве;
Мемориал «История Грузии» в Тбилиси;
Монумент «Дружба навеки» в Москве.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения