Зеленский: Украина, США и Европа проведут переговоры 23 апреля

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 23 апреля в Лондоне пройдут переговоры Украины, США и Европы.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединённые Штаты — мы готовы и дальше двигаться максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим установлением реального и прочного мира», - заявил Зеленский

По его словам, Киев будет добиваться прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина, в состав делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Именно этот состав представлял Украину на прежних переговорах в Саудовской Аравии и был утвержден Зеленским.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что во встрече в Лондоне будет участвовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Со стороны США также ожидается участие госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога.