Токаев и Бердымухамедов провели неформальную встречу

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает Акорда.

В ходе встречи было обсуждено дальнейшее укрепление стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.

Внимание было уделено расширению партнерства в газовой отрасли, в частности, участию Казахстана в проекте разработки месторождения Галкыныш совместно с иностранными партнерами.

Касым-Жомарт Токаев отметил потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков. По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север – Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах образования и цифровизации. Казахстанская сторона выразила готовность оказать содействие Туркменистану в цифровизации государственных услуг, а также в повышении квалификации IT-специалистов.

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