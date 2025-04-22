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Похороны папы Римского пройдут 26 апреля 

CentralAsia (CA) -  Похороны папы Римского Франциска пройдут 26 апреля, сообщили в пресс-службе Ватикана. 

Известно, что церемония погребения точно не будет классической. Франциск считал папские похороны «перегруженными» и отказался от нескольких традиционных мероприятий. Его похоронят не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

На церемонию планируют приехать президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 88-летнем возрасте после борьбы с пневмонией. Болезнь продолжалась с февраля 2025 года. В Ватикане сообщили, что причиной смерти стал инсульт.

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