BBC: Катар и Египет предложили новую формулу прекращения войны в Газе

- Азия и мир, политика
- 16:40, 22 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Знакомый с ходом переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС палестинский чиновник сообщил BBC, что посредники предложили новую формулу прекращения войны.
План предусматривает перемирие от пяти до семи лет, освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Также план предусматривает официальное прекращение войны и полный выход Израиля из анклава.
Высокопоставленная делегация ХАМАС должна была прибыть в Каир для консультаций.
Прекращение огня в войне Израиля против ХАМАС было нарушено месяц назад, когда Израиль возобновил удары по сектору Газа. Обе стороны обвиняли друг друга в неспособности поддерживать перемирие.
Израиль ещё не прокомментировал план посредников.
Переговоры с представителями ХАМАС на высшем уровне, с главой политического совета Мохаммедом Дарвишем и главным переговорщиком Халилем аль-Хайей, состоятся в Каире.
Несколько дней назад ХАМАС отверг последнее предложение Израиля, включавшее разоружение в обмен на шестинедельное перемирие.
В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники не будут возвращены. ХАМАС требует от Израиля прекратить войну до освобождения заложников.
Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил BBC, что ХАМАС выразил готовность передать управление Газой любой палестинской организации, согласованной «на национальном и региональном уровне». По его словам, это может быть Палестинская администрация, действующая на Западном берегу, или вновь созданный административный орган.