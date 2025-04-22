BBC: Катар и Египет предложили новую формулу прекращения войны в Газе

CentralAsia (CA) - Знакомый с ходом переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС палестинский чиновник сообщил BBC, что посредники предложили новую формулу прекращения войны.

План предусматривает перемирие от пяти до семи лет, освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Также план предусматривает официальное прекращение войны и полный выход Израиля из анклава.

Высокопоставленная делегация ХАМАС должна была прибыть в Каир для консультаций.

Прекращение огня в войне Израиля против ХАМАС было нарушено месяц назад, когда Израиль возобновил удары по сектору Газа. Обе стороны обвиняли друг друга в неспособности поддерживать перемирие.

Израиль ещё не прокомментировал план посредников.

Переговоры с представителями ХАМАС на высшем уровне, с главой политического совета Мохаммедом Дарвишем и главным переговорщиком Халилем аль-Хайей, состоятся в Каире.

Несколько дней назад ХАМАС отверг последнее предложение Израиля, включавшее разоружение в обмен на шестинедельное перемирие.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники не будут возвращены. ХАМАС требует от Израиля прекратить войну до освобождения заложников.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил BBC, что ХАМАС выразил готовность передать управление Газой любой палестинской организации, согласованной «на национальном и региональном уровне». По его словам, это может быть Палестинская администрация, действующая на Западном берегу, или вновь созданный административный орган.