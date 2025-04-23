Монголия скорбит о смерти Папы Римского Франциска

CentralAsia (MNG) -

Комментируя кончину понтифика, Президент Монголии подчеркнул его слова о монгольском народе: «Монголия, кажется, не имеет конца, а ее жители немногочисленны, это немногочисленный народ великой культуры»...

«От имени народа Монголии я выражаю свои глубочайшие соболезнования Римской курии и гражданам Ватикана в связи с кончиной уважаемого человека, Его Святейшества Папы Франциска, главы Святого Престола.

Апостольское путешествие Его Святейшества Папы Франциска в Монголию в 2023 году стало событием исключительной важности, которое навсегда останется вписанным золотыми буквами в историю наших двусторонних отношений. Оно продемонстрировало миру подлинный дух монгольского народа, поддерживающего традиции государственности, чтящего единство и гармонию, поддерживающего и укрепляющего мир и уважающего свободу мысли.

«Монголия, кажется, не имеет конца, а ее жители немногочисленны, это немногочисленный народ великой культуры. Я думаю, нам будет полезно понять эту тишину, такую ​​огромную, такую ​​большую. Это поможет нам понять, что она означает: не интеллектуально, а чувствами. Монголию следует понимать чувствами». Эти нелицемерные слова, сказанные Его Святейшеством о нашей стране, продолжают глубоко отзываться в моем сердце.

Апостольское путешествие Его Святейшества в нашу страну Вечного Синего Неба прошло в согревающей душу атмосфере, наполненной любящей добротой, состраданием и подлинной искренностью. Народ Монголии всегда будет помнить сердечные слова, сказанные нам Вашим Святейшеством», — сказал Хурэлсух Ухнаа.

В рамках государственного визита Папа Римский Франциск встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и преподнес ему в качестве дара официальную копию письма третьего хана Великой Монгольской империи Гуюка, которое датируется 1246 годом. Оригинал письма на старомонгольском языке с печатью хана, адресованного Папе Римскому Иннокентию IV в ответ на послание, которое передал священник Джон Плано Картини в ходе визита в Монгольскую империю, хранится в Ватиканском апостольском архиве.

В своих выступлениях в ходе визита Понтифик тепло вспомнил про времена Монгольской империи — Pax Mongolica, когда, по его мнению, мир был устроен весьма гармонично. «И в наши дни такую модель следует ценить и предложить вновь. Монголия не только является демократическим государством, проводящим миролюбивую внешнюю политику, но и стремится играть важную роль в обеспечении мира во всем мире». Можно предположить, что это был призыв к более активной внешней политике Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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