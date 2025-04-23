Буддийский центр Монголии Гандантэгченлин скорбит о смерти Папы Римского Франциска

CentralAsia (MNG) -

Ряд монгольских лидеров и организаций выразили соболезнования в понедельник, 21 апреля, в связи со смертью Папы Франциска, о которой Ватикан объявил ранее в тот же день.

О кончине папы римского Франциска в Риме сообщила пресс-служба Ватикана. По словам кардинала Фарелла, понтифик был примером истинного ученика Господа Иисуса Христа.

Буддийский центр Монголии, монастырь Гандантэгченлин выразил соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска, главы Католической церкви и главы Святого Престола.

«Монастырь Гандантэгченлин, центр монгольского буддизма, от имени всех буддистов Монголии выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска, главы Католической церкви и главы Святого Престола.

Он посвятил свою жизнь делу человеческого единства, сострадания и мира и внес ценный вклад в развитие и укрепление взаимопонимания и уважения между религиями.

«Его деяния по распространению мудрости сострадания к человечеству навсегда останутся в сердцах верующих», —говорится в заявлении, опубликованном в соцсети монастыря Гандантэгченлин.

Напомним, в январе этого года Понтифик принял в Ватикане главу и хамбо-ламу монгольского монастыря Гандантэгченлин Жавзандоржу Дуламрагчаа. Это стало историческим событием для буддийского мира Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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