Буддийский центр Монголии Гандантэгченлин скорбит о смерти Папы Римского Франциска

CentralAsia (MNG) -
Ряд монгольских лидеров и организаций выразили соболезнования в понедельник, 21 апреля, в связи со смертью Папы Франциска, о которой Ватикан объявил ранее в тот же день.
О кончине папы римского Франциска в Риме сообщила пресс-служба Ватикана. По словам кардинала Фарелла, понтифик был примером истинного ученика Господа Иисуса Христа.
Буддийский центр Монголии, монастырь Гандантэгченлин выразил соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска, главы Католической церкви и главы Святого Престола.
«Монастырь Гандантэгченлин, центр монгольского буддизма, от имени всех буддистов Монголии выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска, главы Католической церкви и главы Святого Престола.
Он посвятил свою жизнь делу человеческого единства, сострадания и мира и внес ценный вклад в развитие и укрепление взаимопонимания и уважения между религиями.
«Его деяния по распространению мудрости сострадания к человечеству навсегда останутся в сердцах верующих», —говорится в заявлении, опубликованном в соцсети монастыря Гандантэгченлин.
Напомним, в январе этого года Понтифик принял в Ватикане главу и хамбо-ламу монгольского монастыря Гандантэгченлин Жавзандоржу Дуламрагчаа. Это стало историческим событием для буддийского мира Монголии.
источник: MiddleAsianNews