Инициатива ПРООН Integra стартовала в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Программа развития ООН (ПРООН) в Монголии запустила инициативу Integra: Integrity for Public Goods and Services in the Extractive Sector, многострановую программу, реализуемую ПРООН в партнерстве с Министерством промышленности и минеральных ресурсов. Программа поддерживается правительствами Республики Корея, Дании и Люксембурга через Финансовое окно ПРООН для управления, миростроительства, кризисов и устойчивости. Инициатива направлена ​​на содействие прозрачности, подотчетности и более инклюзивному управлению в горнодобывающем секторе.

Монголия является одной из четырех пилотных стран, наряду с Анголой, Мадагаскаром и Зимбабве, которые реализуют инициативу Integra. Она фокусируется на выявлении и смягчении рисков для целостности в управлении природными ресурсами, в частности, горнодобывающей промышленностью, с помощью инновационных, инклюзивных и гендерно-чувствительных подходов. Инициатива также включает небольшие гранты для поддержки местных и национальных заинтересованных сторон в тестировании практических и инновационных решений.

Жавхланбаатар Сэрээтэр, государственный секретарь Министерства промышленности и минеральных ресурсов, подчеркнул приверженность правительства: «Мы приветствуем инициативу Integra как ценную платформу для укрепления управления в нашем секторе. Она согласуется с нашими национальными реформами по обеспечению прозрачного и ответственного управления минеральными ресурсами».

Постоянный представитель ПРООН в Монголии г-жа Матильда Димовска подчеркнула более широкую актуальность инициативы: «Честность, происходящая от латинского integra, означает быть цельным и последовательным, особенно когда никто не наблюдает. Это невидимая нить, которая вплетает доверие в государственную службу. Укрепление честности — это не только вопрос этики, но и стратегический путь к улучшению предоставления услуг, восстановлению доверия и ускорению устойчивого развития».

Являясь частью глобальной программы ПРООН Global Governance for People and Planet programme («Управление в интересах людей и планеты», инициатива Integra в Монголии вносит вклад в достижение Целей устойчивого развития путем внедрения управления в основу экологической устойчивости, гендерного равенства и инклюзивного роста.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

