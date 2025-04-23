Частная больница Монголии начинает проводить эндоваскулярную хирургию интраваскулярно

CentralAsia (MNG) -

Больница UB Songdo и китайская больница Фувай начали совместное эндоваскулярное лечение структурных заболеваний сердца.

Кардиолог Пань Сянбинь и его хирургическая бригада из больницы Фувай, связанной с Китайской академией медицинских наук, Пекин, а также бригада эндоваскулярной хирургии из больницы UB Songdo успешно провели следующие операции в период с 15 по 16 апреля:

- Врожденный дефект межпредсердной перегородки,

- Межжелудочковая перегородка,

- Операция по закрытию незаблокированной артерии с помощью внутрисосудистого стента.

При этих заболеваниях оказывалась только открытая хирургическая помощь, но теперь в больнице UB Songdo начали проводить эти операции менее болезненным для пациентов способом, т. е. интраваскулярно.

Эндоваскулярная хирургия — более безопасный и менее инвазивный вариант лечения сосудистых заболеваний, чем традиционная хирургия. Она позволяет достичь высокой эффективности и минимизировать осложнения, что способствует более быстрому выздоровлению и возвращению к обычной жизни.

Будучи врачом, Пань Сянбинь внедрил «PAN-процедуру» — новую технологию, названную в его честь, — для диагностики структурных дефектов сердца с использованием только эхокардиографии без рентгеновского контроля и успешно внедряет ее в развивающихся странах.

Больница Фувай — крупнейший в мире кардиологический центр, где ежегодно проводится более 15 000 операций на открытом сердце и около 50 000 эндоваскулярных операций. Больница является ведущей международной организацией здравоохранения в области лечения, исследования, профилактики и просвещения в области сердечно-сосудистых заболеваний.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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