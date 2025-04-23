Частная больница Монголии начинает проводить эндоваскулярную хирургию интраваскулярно

CentralAsia (MNG) -
Больница UB Songdo и китайская больница Фувай начали совместное эндоваскулярное лечение структурных заболеваний сердца.
Кардиолог Пань Сянбинь и его хирургическая бригада из больницы Фувай, связанной с Китайской академией медицинских наук, Пекин, а также бригада эндоваскулярной хирургии из больницы UB Songdo успешно провели следующие операции в период с 15 по 16 апреля:
- Врожденный дефект межпредсердной перегородки,
- Межжелудочковая перегородка,
- Операция по закрытию незаблокированной артерии с помощью внутрисосудистого стента.
При этих заболеваниях оказывалась только открытая хирургическая помощь, но теперь в больнице UB Songdo начали проводить эти операции менее болезненным для пациентов способом, т. е. интраваскулярно.
Эндоваскулярная хирургия — более безопасный и менее инвазивный вариант лечения сосудистых заболеваний, чем традиционная хирургия. Она позволяет достичь высокой эффективности и минимизировать осложнения, что способствует более быстрому выздоровлению и возвращению к обычной жизни.
Будучи врачом, Пань Сянбинь внедрил «PAN-процедуру» — новую технологию, названную в его честь, — для диагностики структурных дефектов сердца с использованием только эхокардиографии без рентгеновского контроля и успешно внедряет ее в развивающихся странах.
Больница Фувай — крупнейший в мире кардиологический центр, где ежегодно проводится более 15 000 операций на открытом сердце и около 50 000 эндоваскулярных операций. Больница является ведущей международной организацией здравоохранения в области лечения, исследования, профилактики и просвещения в области сердечно-сосудистых заболеваний.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews