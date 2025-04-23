Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Монголии
CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Республики Армения в Монголии Ваге Геворгян (резиденция в Пекине) вручил верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.
В своей речи посол выразил приверженность усилиям по укреплению армяно-монгольских отношений.
Президент Монголии приветствовал посла Армении и пожелал ему всяческих успехов в его начинаниях.
После церемонии посол Геворгян провел встречу с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, в ходе которой стороны обсудили исторические связи между Арменией и Монголией и в этом контексте подчеркнули важность укрепления культурного сотрудничества.
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