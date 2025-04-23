Закон о бирже горнодобывающей продукции будет отозван

CentralAsia (MNG) - Группа Монгольской народной партии (МНП) в Великом Государственном Хурале (парламенте) Монголии провела очередное заседание 21 апреля 2025 года и обсудила четыре вопроса.

На заседании было принято решение об отзыве законопроекта о внесении изменений в Закон об обмене продукцией горнодобывающей промышленности из правительства Монголии. Было представлено предложение о временном торговом соглашении с Евразийской экономической комиссией и ее членами, и было решено, что соответствующий Постоянный комитет Великого Государственного Хурала должен обсудить его.

Было решено, что предложения членов Группы по проекту Соглашения между Правительством Монголии и Правительством Российской Федерации об экспорте авиатоплива в Монголию должны быть изучены и детально регламентированы и отражены в проекте Соглашения, а Министерству иностранных дел и Министерству горнодобывающей и тяжелой промышленности поручено продолжить работу по совершенствованию проекта Соглашения.

Кроме того, заместитель спикера Великого Государственного Хурала Булгантуяа Хурэлбаатар, которая является руководителем рабочей группы по разработке проекта закона об обеспечении координации между Законом о бюджете и другими нормативными актами, представила членам группы анализы и предложения по бюджетному графику.

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