В результате нападения боевиков на туристов в индийском Кашмире погибло более 20 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 20 человек погибли после того, как предполагаемые боевики открыли огонь по туристам на территории Джамму и Кашмира в Индии. Об этом пишет Reuters.

Это самым крупным нападением на мирных жителей в этом регионе за многие годы.

Нападение произошло в Пахалгаме, популярном месте в живописном горном регионе, где массовый туризм, особенно летом, возродился на фоне спада насилия со стороны исламистских боевиков в последние годы.

Один источник в органах безопасности сообщил о 20 погибших, второй — о 24, а третий — о 26.

«Стрельба произошла прямо перед нами, - рассказал один из очевидцев телеканалу India Today. - Мы думали, что кто-то запускает петарды, но когда мы услышали крики других людей, мы быстро выбрались оттуда... спасли свои жизни и побежали».

Нападение произошло на лугу в стороне от дороги, в нем участвовали двое или трое боевиков, сообщает газета Indian Express со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера полиции.

«Число погибших все еще уточняется, поэтому я не хочу вдаваться в подробности, - написал главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла в своем посте на X. - Излишне говорить, что эта атака намного масштабнее всего, что мы видели, направленного на мирных жителей за последние годы».

Национальности жертв пока не известны.

Малоизвестная военизированная группировка «Kashmir Resistance» взяла на себя ответственность за нападение в сообщении в социальных сетях. Она выразила недовольство тем, что в регионе поселились более 85 000 «чужаков», что спровоцировало «демографические изменения».

«Следовательно, насилие будет направлено против тех, кто пытается обосноваться незаконно», - говорится в заявлении.

Региональное правительство Джамму и Кашмира, где расположен Пахалгам, сообщило, что за последние два года почти 84 000 неместных жителей Индии получили право на проживание на этой территории.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал, что все, кто стоит за этим «отвратительным актом», будут привлечены к ответственности.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что спешит в Кашмир, чтобы провести совещание по вопросам безопасности.

Индия отменила особый статус Кашмира в 2019 году, разделив штат на две федерально управляемые территории — Джамму и Кашмир и Ладакх. Этот шаг позволил местным властям выдавать права на проживание иностранцам, позволяя им устраиваться на работу и покупать землю на территории.

Это привело к ухудшению отношений с Пакистаном, который также претендует на этот регион. Спор подстегнул ожесточенную вражду и военный конфликт между соседями, обладающими ядерным оружием.

Нападения на туристов в Кашмире были редкими. Последний смертельный инцидент произошел в июне 2024 года, когда по меньшей мере девять человек погибли и 33 получили ранения после того, как в результате нападения боевиков автобус с паломниками-индуистами упал в глубокое ущелье.

По словам индийских служб безопасности, некоторые крупные атаки боевиков в разгар мятежа совпали с визитами высокопоставленных иностранных чиновников в Индию, что, вероятно, было попыткой привлечь внимание мировой общественности к Кашмиру.

Нападение во вторник произошло на следующий день после того, как вице-президент США Дж. Д. Вэнс начал четырехдневный визит в Индию.