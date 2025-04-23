Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Зеленского о Крыме

CentralAsia (CA) - Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Зеленского о Крыме, пишет The New York Times.

Ранее Владимир Зеленский на брифинге перед встречей украинской делегации с американской и европейской в Лондоне заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма.

«Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это вне нашей Конституции», - сказал Зеленский.

По его словам, обсуждение вопроса Крыма и других оккупированных Россией территорий ведет только к затягиванию войны, и «именно этого хочет Россия». «Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться по территориям», - сказал Зеленский.

Он добавил, что слова о признании Крыма российским можно воспринимать как «сигналы», но официального предложения по этому поводу Киев не получал. Президент Украины отметил, что, хоть эти «сигналы» и звучат, он не знает, исходят они от американских чиновников, или с российской стороны.

Также президент Украины сделал еще ряд заявлений относительно предложений США по мирному соглашению и дальнейших переговоров.