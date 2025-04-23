Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая», - сказала пресс-секретарь.

В конце прошлого месяца зарубежные СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов принял решение посетить страны Персидского залива, поскольку одна из арабских стран заинтересована в покупке товаров из США на $450 млрд.