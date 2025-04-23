Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию
- Азия и мир, политика
- 9:34, 23 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая», - сказала пресс-секретарь.
В конце прошлого месяца зарубежные СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов принял решение посетить страны Персидского залива, поскольку одна из арабских стран заинтересована в покупке товаров из США на $450 млрд.
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